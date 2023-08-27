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سقوط لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:32 م
سقوط لصوص الهواتف المحمولة فى القاهرة سرقة _أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (شخصين) لسرقتهما مبلغا ماليا من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى.. وبحوزتهما (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالى من المحل المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الكالون" ، تم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (مبلغ مالى - جواز السفر)  ، لقيامه بسرقتهما من شخص عقب إيهامه بقدرته على تأجير سيارة له مقابل مبلغ مالى ولاذ بالفرار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث،  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

 

 

 


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