رسالة من الرئيس الجزائرى لنظيره الغانى حول توحيد الجهود لحل الأزمة فى النيجر

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بعث الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، رسالة إلى نظيره الغانى نانا أكوفو أدو، حول الأزمة فى النيجر، وآفاق تكثيف وتوحيد الجهود؛ لتعزيز أسس حل سلمى يجنب هذا البلد ودول المنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الغاني، لوزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف، الذى وصل إلى (أكرا) فى آخر محطات جولته التى شملت نيجيريا والبنين؛ تنفيذًا لتعليمات الرئيس الجزائرى تبون، وذلك حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وبحسب البيان، كلف الرئيس الغيني، نانا أكوفو أدو، الوزير الجزائرى أحمد عطاف بنقل تحياته للرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، مثنيا على دوره الهام وعلى مساعيه الحميدة الرامية لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة القائمة فى النيجر.. كما أكد تطلعه للقائه فى المستقبل القريب بمناسبة الزيارة الرسمية التى سيقوم بها إلى الجزائر.