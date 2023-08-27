اليوم السابع
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رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا يفوز بولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:47 ص
رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا يفوز بولاية ثانية في انتخابات مثيرة للجدل منانجاجوا
أحمد علوى

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فاز رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، بولاية ثانية، بحسب ما أعلن مسؤولو الانتخابات، اليوم الأحد، بعد تصويت قال مراقبون دوليون إنه لم يرق إلى المعايير الديمقراطية.

سبوتنيك. وحصل منانجاجوا (80 عاما) على 52.6 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عاما)، وفقا للنتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في زيمبابوي.

وقالت القاضية تشيجومبا، رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية، للصحفيين: "تم إعلان إميرسون منانجاجوا دامبودزو، من حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية، رئيسًا منتخبا لجمهورية زيمبابوي".

وتوجه الناخبون في زيمبابوي إلى صناديق الاقتراع يومي الأربعاء والخميس في مراكز اقتراع شابتها اتهامات المعارضة بـ"التزوير" و"قمع الناخبين"، فيما قال مراقبو الانتخابات الأجانب يوم الجمعة إن الانتخابات فشلت في التوافق مع المعايير الإقليمية والدولية.

وتحظى الانتخابات بمتابعة واسعة النطاق في أنحاء جنوب أفريقيا كاختبار لمدى تأييد حزب الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الذي يتزعمه منانجاجوا والذي تعرض حكمه المستمر منذ 43 عاما لضربة بسبب الاقتصاد المتداعي واتهامات بالاستبداد.


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