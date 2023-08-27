اليوم السابع
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رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين من وفد الجامعة بحادث سوهاج.. صور

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:08 م
رئيس جامعة المنصورة يتابع حالة المصابين من وفد الجامعة بحادث سوهاج.. صور رئيس جامعة المنصورة يطمئن علي الحالة الصحية للطلاب
الدقهلية - محمدالحبشي

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تابع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، 27 أغسطس 2023 م، الحالة الصحية لوفد جامعة المنصورة، المصابين بحادث طريق سوهاج، بعد نقلهم الى مستشفى الطوارىء بجامعة المنصورة لاستكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بعد تلقى الرعاية الطبية العاجلة بمستشفى جامعة سوهاج،  والذى تعرضوا له يوم الخميس الماضى، في حادث  سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى قبل مدخل مدينة سوهاج، ورافقه الدكتور الشعراوى كمال، المدير التنفيذى للمستشفيات، والمراكز الطبية والدكتور مجدى بشير نائب مدير مستشفى الطوارئ.
 
وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على الحالة الصحية للمصابين، وتقديم الرعاية الطبية والعناية التمريضية الكاملة ، متمنياً لهم أن يمن الله عليهم  بالشفاء العاجل.
 
وتفقد خلال الجولة بمستشفى الطوارىء عمليات تطوير الخدمات الطبية بوحدات الاستقبال أ، ب وكفاءة تشغيل أجهزة الأشعة بالاستقبال.
 
 
 
جانب من زيارة رئيس الجامعة للطلاب
جانب من زيارة رئيس الجامعة للطلاب

جوله رئيس الجامعة
جوله رئيس الجامعة

رئيس الجامعة في زيارة للطلاب بعد نقلهم لمستشفي جامعة المنصورة
رئيس الجامعة في زيارة للطلاب بعد نقلهم لمستشفي جامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة يطمئن علي الحالة الصحية للطلاب
رئيس جامعة المنصورة يطمئن علي الحالة الصحية للطلاب

 


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