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رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:24 م
رئيس الوزراء يترأس مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة سير العمل بالجهاز.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قام على هامش مشاركته في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "البريكس"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بجولة تفقدية فى مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عدداً من مواقع الانتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولى الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التى يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا
 
 

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