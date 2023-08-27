رئيس التنظيم والإدارة يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة

كتبت ريهام الباشا

شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في أعمال اللجنة التنفيذية للجمعية الأفريقية للإدارة العامة والمنعقدة خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس الحالى، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبى.

وتضمن جدول الأعمال العديد من الموضوعات، أهمها التأكيد على تعديلات دستور الجمعية والتي أطلق عليها إعلان القاهرة حيث تم مناقشة تلك التعديلات في المؤتمر السنوي الأربعين للجمعية بالقاهرة في عام 2019 والتي من المزمع أن تطرح على الجمعية العمومية للتصويت وذلك في المؤتمر السنوي الثاني والأربعين والذي من المخطط أن ينعقد في مدينة لفينجستون بزامبيا.

وتضمن جدول الأعمال ايضا، مناقشة الخطة الاستراتيجية للجمعية وتحديث سياسات وإجراءات العمل سواء تلك المتعلقة بالموارد البشرية أو بالأمور المالية، ومناقشة الحساب الختامي للعام المالي المنقضي وكافة التحضيرات الخاصة بمؤتمر الجمعية الثاني والأربعين والذي سيعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر القادم، كما تم الموافقة على استضافة دولة أوغندا للمؤتمر الثالث والأربعين وذلك فى ديسمبر 2024.

من الجدير بالذكر، أنه تم انتخاب الدكتور صالح الشيخ نائبا عن رئيس الجمعية وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الحادي والعشرين للجمعية والذي عقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر 2022 وذلك لمدة خمس سنوات، كما يشغل عضوية المجلة العلمية المحكمة المتخصصة في مجال الإدارة العامة والتي تصدر عن الجمعية.