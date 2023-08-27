اليوم السابع
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دراسة: مصر الأولى عربيا من حيث صادرات تجارة البضائع إلكترونيا

الأحد، 27 أغسطس 2023 09:00 ص
دراسة: مصر الأولى عربيا من حيث صادرات تجارة البضائع إلكترونيا صادرات ارشيف
كتب مدحت عادل

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أظهرت دراسة حديثة "تطور التجارة الإلكترونية فى مصر خلال الفترة (2011-2021)"، مجموعة من المؤشرات الهامة. 
 
وقالت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر جاءت فى المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 0,2% إلى 2,9% خلال الفترة (2011-2021). 
 
وصنفت مصر فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 3,5% إلى 4,8% خلال الفترة (2011-2021).
 
وأضافت النشرة، أن الصين - هونج كونج جاءت فى المرتبة الاولى على مستوى العالم من حيث نسبة الصادرات من التجارة الإلكترونية لإجمالي تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 42,5% إلى 61,2% خلال الفترة (2011-2021). 
 
وجاءت الصين -هونج كونج فى المرتبة الأولى من حيث نسبة الواردات من التجارة الإلكترونية لإجمالى تجارة البضائع، حيث ارتفعت من 40,4% الى 57,5% خلال الفترة (2011-2021).
 
واحتلت مصر المركز 109 عالميا والمركز 13 على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
 
وتأتى الامارات والسعودية فى المراتب الاولى على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلاالمراكز 37 و 49على الترتيب على مستوى العالم.
 
وجاءت ليبيا والمغرب فى المراتب الاخيرة قبل مصر على مستوى الدول العربية عام 2020 طبقاً لمؤشر الجاهزية للتجارة عبر الإنترنت بين الشركات والمستهلكين وتحتلا المراكز 85 و 95 على الترتيب على مستوى العالم.
 
وبلغ عدد المشتركين في الهاتف الثابت من 11 مليون مشترك بينما بلغ إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول 103,5 مليون مشترك عام 2021. 
 
وسجل عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول 63,4 مليون مستخدم ، وبلغ عدد مشتركي USB Modem 2,1 مليون مشترك عام 2021
 
وبلغ عدد مكاتب البريد الحكومية 4194 مكتب عام 2021.

صادرات مصر

التجارة الالكترونية

تجارة البضائع



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