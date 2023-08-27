اليوم السابع
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خصومة ثأرية وراء مقتل شخص بإطلاق النار عليه في مدينة أكتوبر

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:39 ص
خصومة ثأرية وراء مقتل شخص بإطلاق النار عليه في مدينة أكتوبر قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية مع آخرين تم تحديد هويتهم، وأنهم وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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