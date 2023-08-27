خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 1.02% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية للأسبوع الثانى على التوالى، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت بنحو 0.38%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 1.02%.

وسجلت أسعار النفط 84.48 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.83 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 1%.

ويعتبر قطاع النفط فى أمريكا اللاتينية من أهم القطاعات التى تمثل اقتصاد المنطقة، ورغم تحقيق بعض الدول طفرة فى الانتاج إلا أن دول آخرى يثير جدلا واسعا، خاصة فى فنزويلا والاكوادور .

وفى قرار تاريخي، صوت الإكوادوريون بأغلبية ساحقة في استشارة شعبية لصالح إغلاق حقل نفط في منطقة ذات تنوع بيولوجي مرتفع في منطقة الأمازون وحظر التعدين على جميع المستويات في غابة تشوكو أندينو الاستوائية المحيطة بالعاصمة.

وأشارت صحيفة الاكونوميستا إلى أنه تم استدعاء ما مجموعه 13.45 مليون ناخب، صوت 6 من أصل 10 إكوادوريين (58.99٪) لصالح عندما سُئلوا: "هل توافق على أن تحتفظ الحكومة الإكوادورية بالخام ITT، المعروف باسم الكتلة 43 إلى أجل غير مسمى في باطن الأرض.

وأوضحت الصحيفة أنه يتعين على الحكومة الإكوادورية، في غضون عام، تفكيك البنية التحتية النفطية التي تستخرج النفط الخام منذ 10 سنوات في منطقة حديقة ياسوني الوطنية، التي أعلنتها اليونسكو محمية للمحيط الحيوي في عام 1989.

وقدّرت حكومة الرئيس المنتهية ولايته جييرمو لاسو خسارة 16 مليار دولار خلال 20 عاما المقبلة، في حال توقف عمليات الحفر.

ويقع هذا الحقل في منطقة محددة من غابات الأمازون الإكوادورية المعروفة باسم Yasuní ITT، والتي يعتبرها العلماء من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا في العالم وذات أهمية حيوية للحفاظ على البيئة والحيوان وتوليد المياه وتنظيم المناخ.

وتبلغ مساحة المنطقة حوالي مليون هكتار، وهي موطن لـ 610 أنواع من الطيور و139 نوعًا من البرمائيات و121 نوعًا من الزواحف. هناك ثلاثة أنواع على الأقل مستوطنة في المنطقة. تعد حديقة ياسوني الوطنية أيضًا موطنًا لمجتمعين من السكان الأصليين المنعزلين ذاتيًا، وهما تاغايري وتاروميناني.

ومن هناك يتم استخراج 57466 برميلاً من النفط الخام يومياً، وهو ما خلف، بحسب الحسابات الرسمية، أرباحاً صافية العام الماضي للخزانة المالية قدرها 1200 مليون دولار، وتنتج الإكوادور ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط يوميا، ولتفكيك هذه المنشآت، يقدر الفنيون من شركة "بيتروكوادور" الحكومية أن هناك حاجة إلى 467 مليون دولار.

وفي الاستشارة الشعبية الأخرى حول حظر التعدين الصغير والمتوسط ​​والكبير في منطقة تشوكو أندينو، تحدث 68% من ناخبي العاصمة والمناطق المحيطة بها - الذين وُجه إليهم الاستفتاء - ضد نشاط التعدين في منطقة تشوكو أندينو. غابات الأنديز حول كيتو.