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حياة كريمة.. 78.70% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالصف و69.40% فى أطفيح

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:20 ص
حياة كريمة.. 78.70% نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالصف و69.40% فى أطفيح مشروعات حياة كريمة في الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تواصل مبادرة "حياة كريمة" تنفيذ خطتها التنموية في قرى محافظة الجيزة، لتكمل ما حققته من إنجازات ملموسة في قطاعات المرافق والبنية التحتية، بما يحسن من جودة حياة المواطنين ويرتقي بالخدمات المقدمة إليهم، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة حتى الآن بمركز ومدينة الصف 78.70%، فيما بلغت نسبة إنجاز مشروعات المبادرة بمركز ومدينة أطفيح 69.40%.

نجحت المبادرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وأوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة إليهم بما يقرب الـ1000 مشروع تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبنية الأساسية والعمرانية، وذلك باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي معوقات فى سبيل انتهاء الجهات المنفذة من مشروعات المبادرة، والتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير طريق 21 والواصل بين مدينتي الصف وأطفيح لتنفيذ إزدواج الطريق ومراعاة الاشتراطات الهندسية الخاصة بارتفاع الطريق ليتناسب مع ارتفاعات الطرق الداخلية تلبية لاحتياجات أهالى المدينتين.

يُذكر أن قرى مركزي الصف وأطفيح شهدت مؤخرا تشغيل 11 مجمعا خدميا حكوميا، مقامة على أحدث طراز وفقاً لمعايير الجودة الانشائية والتشغيلية، وذلك بقرى الشوبك الشرقي والأخصاص وغمازة الصغرى والأقواز والودي بمركز ومدينة الصف، وقرى الكداية ومنيل السلطان وكفر قنديل والبرمبل وصول والقبابات بمركز ومدينة أطفيح.

مشروعات حياة كريمة في الجيزة (4)
مشروعات حياة كريمة في الجيزة

 

مشروعات حياة كريمة في الجيزة (5)
مشروعات حياة كريمة في الجيزة

 

مشروعات حياة كريمة في الجيزة (6)
مشروعات حياة كريمة في الجيزة
 
 
مشروعات حياة كريمة في الجيزة (8)
مشروعات حياة كريمة في الجيزة

 

مشروعات حياة كريمة في الجيزة (9)
مشروعات حياة كريمة في الجيزة

 

مشروعات حياة كريمة في الجيزة (1)
مشروعات حياة كريمة في الجيزة
 
 
وحدة طب الأسرة بالشوبك الشرقي
وحدة طب الأسرة بالشوبك الشرقي

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قرى حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

الجيزة



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