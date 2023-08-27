حملة ترامب تجمع 7.1 مليون دولار تبرعات منذ التقاط صورته الجنائية

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت حملة دونالد ترامب عن أن الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق التي تم التقاطها له فى إطار قضية التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة 2020 فى جورجيا، والتي يواجه فيها اتهامات، قد جمعت 7.1 مليون دولار منذ تسليم ترامب لنفسه فى سجن فولتون يوم الخميس الماضى.

وكان ترامب قد أصبح أول رئيس سابق فى التاريخ الأمريكي يلتقط له صورة جنائية، على الرغم من أن هذه القضية هي الرابعة التي يواجه فيها لائحة اتهام منذ بداية العام.

وقال متحدث باسم حملة ترامب، ستيفين شونج، إن الحملة جمعت يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار، وهو أعلى معدل تبرعات على الإطلاق فى يوم واحد.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن هذا الرقم يؤكد أن المشكلات القانونية لترامب كانت سلاحا لجمع التبرعات لحملته، حتى على الرغم من أن عمليته السياسية قد أنفقت عشرات الملايين للدفاع عنه. كما أن الاتهامات القانونية المتزايد قد فشلت فى هز موقف ترامب فى السباق التمهيدى الجمهورى حيث يترشح ترامب سعيا للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى. ويتفوق ترامب حاليا على منافسيه بفارق ما بين 30 إلى 50 نقطة فى استطلاعات الرأي.

وفى حين وصف ترامب ظهوره فى السجن بالتجربة المروعة، وقال إن التقاط الصورة الجنائية التاريخية لم يكن شعورا مريحا، فإن حملته استغلتها على الفور كسلاح قوى فى جمع التبرعات.

وحتى قبل أن يعود ترامب إلى منزله فى نيوجيرسى، كانت حملته تستخدم الصورة فى مساعى جمع التبرعات من أنصار الرئيس السابق. وعزز ترامب هذه الرسالة على منصته للتواصل الاجتماعى تروث سوشيال، وبعودته إلى منصة إكس، تويتر سابقا، لأول مرة منذ عامين ونصف لينشر الصورة ويوجه أنصاره إلى صفحة جمع التبرعات.