اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 11:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

حملة ترامب تجمع 7.1 مليون دولار تبرعات منذ التقاط صورته الجنائية

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:06 ص
حملة ترامب تجمع 7.1 مليون دولار تبرعات منذ التقاط صورته الجنائية الصورة الجنائية لترامب
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت حملة دونالد ترامب عن أن الصورة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق التي تم التقاطها له فى إطار قضية التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة 2020 فى جورجيا، والتي يواجه فيها اتهامات، قد جمعت 7.1 مليون دولار منذ تسليم ترامب لنفسه فى سجن فولتون يوم الخميس الماضى.

وكان ترامب قد أصبح أول رئيس سابق فى التاريخ الأمريكي يلتقط له صورة جنائية، على الرغم من أن هذه القضية هي الرابعة التي يواجه فيها لائحة اتهام منذ بداية العام.

وقال متحدث باسم حملة ترامب، ستيفين شونج، إن الحملة جمعت يوم الجمعة فقط 4.18 مليون دولار، وهو أعلى معدل تبرعات على الإطلاق فى يوم واحد.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن هذا الرقم يؤكد أن المشكلات القانونية لترامب كانت سلاحا لجمع التبرعات لحملته، حتى على الرغم من أن عمليته السياسية قد أنفقت عشرات الملايين للدفاع عنه.  كما أن الاتهامات القانونية المتزايد قد فشلت فى هز موقف ترامب فى السباق التمهيدى الجمهورى حيث يترشح ترامب سعيا للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى. ويتفوق ترامب حاليا على منافسيه بفارق ما بين 30 إلى 50 نقطة فى استطلاعات الرأي.

وفى حين وصف ترامب ظهوره فى السجن بالتجربة المروعة، وقال إن التقاط الصورة الجنائية التاريخية لم يكن شعورا مريحا، فإن حملته استغلتها على الفور كسلاح قوى فى جمع التبرعات.

وحتى قبل أن يعود ترامب إلى منزله فى نيوجيرسى، كانت حملته تستخدم الصورة فى مساعى جمع التبرعات من أنصار الرئيس السابق. وعزز ترامب هذه الرسالة على منصته للتواصل الاجتماعى تروث سوشيال، وبعودته إلى منصة إكس، تويتر سابقا،  لأول مرة منذ عامين ونصف لينشر الصورة ويوجه أنصاره إلى صفحة جمع التبرعات.

 

 


ترامب

دونالد ترامب

الصورة الجنائية لترامب

جملة ترامب

الرئيس الامريكى السابق



الموضوعات المتعلقة

وضعت على الأكواب والقمصان.. صورة ترامب الجنائية آخر أسلحته السياسية قبل انتخابات 2024.. حملته: رمز لتحدى أمريكا للاستبداد.. صحيفة: فرصة لزيادة التبرعات.. والرئيس السابق يستخدم "X" للمرة الأولى بعد إعادته للمنصة

السبت، 26 أغسطس 2023 08:30 م

بايدن يسخر من صورة ترامب الجنائية: "رجل وسيم"

السبت، 26 أغسطس 2023 03:59 م

صورة جنائية وتعليق لاذع.. إيلون ماسك يسخر من ترامب: هل يمكن أن تصوت له؟

السبت، 26 أغسطس 2023 01:12 م

نيويورك تايمز: ترامب حول صورته الجنائية إلى سلاح سياسى لجمع التبرعات

السبت، 26 أغسطس 2023 12:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة