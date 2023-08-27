اليوم السابع
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حملات تموينية تضبط سلعا منتهية ومقاومة الحشرات الطائرة ليلا بمصيف بلطيم

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:53 ص
حملات تموينية تضبط سلعا منتهية ومقاومة الحشرات الطائرة ليلا بمصيف بلطيم جانب من الحملات التموينية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مدينة مصيف بلطبم بمحافظة كفر الشيخ، حملات مقاومة الحشرات الطائرة، خلال الفترة المسائية، بأجهزة الضباب، ووجه هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، باستمرارها يومياً بجميع مناطق المدينة، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما شن مجلس مدينة مصيف بلطيم بالتعاون مع  الادارة الصحية، حملة تموينية ليلية، استهدفت محلات البقالة والأغذية والمطاعم بمدينة مصيف بلطيم، أسفرت عن  تحرير 4 محاضر جنح متنوعة منها عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 وبيع سلع بأزيد من سعرها الرسمي، وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

وتم التحفظ علي عدد من المضبوطات، منها 8 كجم سمن نباتي منتهي الصلاحية، و 11 علبة سجائر بيع بأزيد من سعرها الرسمي، وتحرر محاضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.

استمرار الحملات التموينية بمصيف بلطيم
استمرار الحملات التموينية بمصيف بلطيم

 

جانب من الحملات التموينية
جانب من الحملات التموينية

 

جانب من الحملات الليلية
جانب من الحملات الليلية

 

حملات ليلية باسواق مصيف بلطيم
حملات ليلية باسواق مصيف بلطيم

 

مصيف بلطيم ليلا ومقاومة الحشرات الكطائرة
مصيف بلطيم ليلا ومقاومة الحشرات الكطائرة

 

مقاومة الحشرات الطائرة ليلا بمصيف بلطيم
مقاومة الحشرات الطائرة ليلا بمصيف بلطيم

 

مقاومة الناموس ليلا
مقاومة الناموس ليلا

 

 


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