حفل موسيقى غدا لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يشهد المسرح المشكوف لمكتبة الإسكندرية حفل موسيقي لفريق "حافظ وبستان"، وذلك غداً الاثنين، في تمام الساعة 8:30 مساءً، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون ب مكتبة الإسكندرية

يُعد فريق "حافظ وبستان" هو مشروع موسيقي للزوجين الشغوفين بالموسيقى والفنون بستان وأحمد حافظ، وتعتبر معظم أغانيهم مستوحاة من خلفيتهم الفنية وأصلهم السكندري.

تعتبر بستان مجدي مغنية وفنانة تشكيلية عملت لفترة بمجال التدريس، كما يُعد أحمد حافظ موسيقي وملحن وخزاف، وعضو مؤسس بفرقة "مسار إجباري"، له إسهام في إعادة إحياء حركة الفرق الموسيقية بمصر، كما عمل لسنوات قيماً لمعارض الفنون التشكيلية بمكتبة الإسكندرية.

ويقدم "حافظ وبستان" أغانيهما الخاصة بمصاحبة فريق موسيقي من الموسيقيين السكندريين المتميزين، هم عمر عقل، عازف الكمان، ويوسف شمس؛ عازف الجيتار، وعمر عبده؛ عازف البيانو، وتوفيق خالد؛ عازف الدرامز، بالإضافة لابنتهم ندى؛ غناء وعزف بيانو.

ومن أبرز أغاني الفريق "شئ لطيف" كلمات أحمد حافظ، "بنتواعد" كلمات خالد دياب، "ياللي طاير" و "في أي مكان" و "مشوار" من كلمات الشاعرة آمار مصطفى، وأغنية "مشوار" وهي جزء من القصيدة التي لحن منها الفنان هاني الدقاق أغنية "نهايات الحكاوي" لفريق "مسار إجباري"، كما شاركت بستان مجدي فريق زوجها أحمد حافظ "مسار اجباري" بالغناء في أغنية "بكلمة" تتر مسلسل الهرشة السابعة، كلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، كما يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.