"حطينا له منوم فى العصير".. اعترافات المتهمتين بخطف طفل لمساومة أسرته بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

أدلت المتهمتان بخطف طفل بمنطقة عرب النجدي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لمساومة أسرته على إعادته لهم نظير الحصول على مبلغ مالي، إلا أن المجني عليه توفي برفقتهما، قائلتين: مررنا بظرف مالي صعب فاختمرت في ذهننا واقعة خطف الطفل لعلمنا بحالة أسرته المادية ومدى حبهم له، ويوم الواقعة انتظرناه أمام محل للألعاب الإلكترونية بالقرية، وعقب خروجه استدرجناه لتوصيلنا، خاصة وأنه يعرف أحدنا وهي ابنة خالته.

وتابعت المتهمتين، عقب ذلك قمنا بشراء طعام له "كشري"، واصطحبناه لمنزل الثانية، وأثناء تواجده قدمنا له علبة عصير وضعنا بها عدد كبير من أقراص المنوم، وفوجئنا مساء نفس اليوم بشعور الطفل بحالة إغماء شديدة وتوفي على إثرها، فقمنا بوضعه داخل جوال ونقله لرشاح قرة طنان دائرة المركز، وألقينا به وفررنا هاربتين.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من كشف لغز العثور على جثة طفل، بعد اختفائه بحوالي 24 ساعة، حيث قامت سيدة منتقبة وأخرى برفقتها بخطف الطفل حال عودته من محل ألعاب إلكترونية بمنطقة عرب النجدي دائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أن وراء الواقعة نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وصديقتها، وذلك لمرورهما بضائقة مالية فقررا خطف الطفل ومساومة أسرته بطلب مبلغ مالي نظير عودته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع شهادة أسرة الطفل، كما أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من أسرة طفل يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، مقيم قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد تغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وترأسه المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وتدعي "إ م أ"، 22 سنة، طالبة، وصديقتها "ش خ س"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمتان قرية طنان دائرة المركز.