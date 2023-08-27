حبس المتهم بإصابة طفل برش خرطوش بالوجه والعين خلال حفل زفاف بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس المتهم بإصابة طفل برش خرطوش بالوجه والعين، أثناء إطلاقه أعيرة نارية من سلاح نارى "فرد خرطوش" خلال حفل زفاف شقيقته بدائرة قسم شرطة الخصوص، كما أمرت بموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد ألقت مباحث القليوبية، القبض على المتهم بإصابة طفل برش خرطوش أثناء حفل زفاف بدائرة قسم شرطة الخصوص، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبال طفل 5 سنوات، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

على الفور انتقل المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم الخصوص، والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص استقبال أحد المستشفيات طفل 5 سنوات، مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.

وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجد الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وفى أثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب - مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.