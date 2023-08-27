جنايات كفر الشيخ تنظر محاكمة قاتل زوجته بعد تعذيبها

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة الرابعة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة شخص متهم بتعذيب زوجته، حتى وفاتها، في قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شهر فبراير الماضي.

كانت جهات التحقيق بمحافظة كفر الشيخ، قد أحالت في وقت سابق "ع. ع. ع.ع"، وشهرته "وائل.س"، 44 سنة، صياد، مقيم الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ لمحكمة الجنايات، لإجراء محاكمته عما نُسب إليه من اتهام، بأن قام بقتل المجني عليها زوجته "عالية.ح.ا.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار، وعلى إثر خلافات زوجية دائمة بثت الضغينة في نفسه بيت النية، وعقد العزم المصمم على قتلها، وأعد لهذا الغرض أدوات "كابل كهربائي- شومة"، وتنفيذًا لما انتواه انهال عليها ضربًا بما سبق وأعده مستقرة ضرباته بكافة أنحاء جسدها، مواليًا تعديه بأن ربطها بجنزير حديدي، وحلق شعر رأسه، حتى فاضت روحها إلى بارئها، محدثًا ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف قرار الإحالة أن جريمة القتل قد اقترنت بجرائم أخرى، ذلك وأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر حجز المجني عليها بمسكنه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وصاحب ذلك تعذيبها بالتعديات البدنية، بأن كبلها وأوثق يدها وقدمها بإحدي الأسرة باستخدام جنزير حديدي، وناوب التعدي عليها بالأدوات موضوع الاتهام تالي الوصف محدثًا ما قد حل بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وحاز المتهم وأحرز أدوات كابل كهربائي، وشومة، جنزير حديدي، مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني وفي غير من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.