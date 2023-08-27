اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 07:06 م
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جامعة سوهاج تعلن عن زراعة ألف شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:08 م
جامعة سوهاج تعلن عن زراعة ألف شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" أعمال غرس الأشجار المثمرة
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج، عن تدشين مبادرة زراعة أول 1000 شجرة مثمرة بالمقر الجديد للجامعة بالكوامل، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون شجرة، وذلك في ضوء جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، صرح بذلك الدكتور حسان النعمان رئيس الجامعة.

جاء عملية التدشين للمبادرة بحضور كلاً من الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

 ومن جانبه قال رئيس الجامعة، أن المبادرة تعكس جهود الدولة المصرية للتعامل مع قضية تغير المناخ والحفاظ على البيئة ورفع الوعى البيئى لدى جميع فئات المجتمع، لتحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية وإستراتيجية مصر لتغيير المناخ 2050، موضحاً أن هذه المبادره لها دور هام في تخفيف ظاهرة اللإحتباس الحراري، والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، المحافظة علي التنوع البيولوجي ، وإعلاء قيم الجمال وخفض معدلات التلوث من خلال عمليات التشجير، والتوسع فى المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء.

كما وجه النعمان بتوفير كل ما يلزم من آليات لرعاية هذه الأشجار بعد زراعتها ومتابعة الرى لها، وذلك فى إطار الحرص على تحسين المظهر الحضارى والجمالى للجامعة الجديدة، وتهيئة بيئة صحية خضراء وخلق متنفس طبيعى لكافة منتسبي الجامعة، وذلك تزامناً مع توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعيش فى ظل بيئة خضراء نظيفة.

 وقال المهندس محمد قبطان، أن مبادرة 100 مليون شجرة، ليست مجرد مبادرة لزراعة الأشجار للاستفادة من المظهر الجمالى للأشجار والزرع فقط، وانما هي مبادرة لها أثر بيئى وعالمى واقتصادى، كجزء من التنمية المستدامة، موضحاً أنه لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فى زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، وذلك فى إطار ترجمة المبادرة الرئاسية "هنجملها" على أرض الواقع، والتى تنفذها مؤسسة هنجملها، مضيفاً لنه سيتم إهداء الجامعة 1000 أخري عقب الإنتهاء من زراعة المجموعة الأولي.

اطلاب المشاركون بالمبادرة
اطلاب المشاركون بالمبادرة

 

إعللان تدشين مبادرة زراعة 1000 شجرة مثمرة بالجامعة
إعللان تدشين مبادرة زراعة 1000 شجرة مثمرة بالجامعة

 

أعمال غرس الأشجار المثمرة
أعمال غرس الأشجار المثمرة

 

الطلاب بالجماعة يشاركون فى التدشين
الطلاب بالجماعة يشاركون فى التدشين

 

الطلاب ورئيس الجامعة والنواب
الطلاب ورئيس الجامعة والنواب

 

الطلاب يشاركون فى عملية الزراعة
الطلاب يشاركون فى عملية الزراعة

 

بعض الأشجار المثمرة
بعض الأشجار المثمرة

 

رئيس الجامعة ونوابه وزراعة الأشجار المثمرة
رئيس الجامعة ونوابه وزراعة الأشجار المثمرة

 

رئيس الجامعة يزرع اللأشجار المثمرة
رئيس الجامعة يزرع اللأشجار المثمرة

 

رئيس الجامعة يعلن التدشين
رئيس الجامعة يعلن التدشين

 

زراعة أول شجرة مثمرة بامقر الجديد
زراعة أول شجرة مثمرة بامقر الجديد

 

صور تذكارية مع الأشجار المثمرة
صور تذكارية مع الأشجار المثمرة

 

نواب رئيس الجامعة والعمداء بالمبادرة
نواب رئيس الجامعة والعمداء بالمبادرة

 


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