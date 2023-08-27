اليوم السابع
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توفيت شقيقتها.. تضامن بني سويف تتابع حالة طفلة عذبها زوج الأم

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:17 ص
توفيت شقيقتها.. تضامن بني سويف تتابع حالة طفلة عذبها زوج الأم تضامن بني سويف تتابع حالة طفلة عذبها زوج الأم
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى في بنى سويف، اليوم الأحد، تلقيهم إخطار بتعرض طفلة للتعذيب من قبل زوج الأم وتم نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
 
وانتقلت أمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لمتابعة حالة الطفلة والتى دخلت فى حالة نفسية سيئة بعد وفاة شقيقتها نتيجة تعذيب زوج الأم لهما.
 
وقدمت وكيل مديرية التضامن الدعم المعنوي للطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات، حيث تم إعداد تقرير طبى من الطبيب الشرعى و تقديمه للنيابة العامة تمهيدا لإيداعها بدور الرعاية.
 
 
 

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