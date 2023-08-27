اليوم السابع
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تصحيح امتحانات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين بالقومى للامتحانات

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:00 ص
تصحيح امتحانات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين بالقومى للامتحانات التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تصحيح امتحانات الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، موضحة أن امتحانات الطلاب انتهت خلال الأيام الماضية وجار تصحيح الامتحانات إلكترونيا بالمركز القومى للامتحانات، مضيفة أنه سيتم إعلان نتيجة القبول بمدارس المتفوقين بعد انتهاء التصحيح .
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن مواعيد أداء امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين ايماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".
 
 وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، حيث تم عقد امتحانات التخلفات على النحو التالي :
 
- يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۱م ( stem بنين - بنات).
 
- يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۲م ( stem بنين - بنات).
 
يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۳م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس) 
 
وأضافت الوزارة أنه سيتم امتحان الطلاب بنفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على الموقع الرسمى للوزارة .
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المتخلفين

امتحان طلاب مدارس المتفوقين

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا



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