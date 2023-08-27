تحرير 425 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية ، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عبد الواحد مدير ادارة البحث الجنائى، العميد محمد عدلى مدير إدارة مرور المنوفية، والنقيب عمرو سليمة رئيس وحدة مرور منوف، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 425 مخالفة مرورية متنوعة، عبارة ضبط 22 درجة بخارية بدون لوحات معدنية، مختلفة، 24 تصالحا فوريا، 121سحب ر خص، 9 توكتوك.