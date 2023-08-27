اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بضرب شقيقته بسبب شراء المخدرات فى حلوان

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:49 م
تجديد حبس المتهم بضرب شقيقته بسبب شراء المخدرات فى حلوان محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس المتهم بالتعدى بالضرب على شقيقته 15 يوما على ذمة التحقيق ، لرفضها إعطائه "فلوس" لشراء المخدرات.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره يتضمن قيام أحد الأشخاص من مدمنى المواد المخدرة بالتعدى على شقيقته بالضرب لرفضها إعطائه مبلغ مالى لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة .
 
بالفحص بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "مصابة بخدش بالوجه"- مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيقها (مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب ، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها .
 
عقب تقنين الإجراءات بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أمام اللواء علاء  بشندي مدير المباحث الجنائية إعترف بإرتكابه الواقعة لخلافات بينهما .
 
 

المخدرات

اخبار الحوادث

المتهم بضرب شقيقته

المعصرة



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