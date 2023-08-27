بدء مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بسوهاج للتعامل مع نشوب الحرائق

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فعاليات الأسبوع الثالث من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بأمان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وأضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.
وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة، أنه تسابق حتى الآن 19 فريقا فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 1 طن كما تسابق 11 فريقا فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم كما انتهت منافسات 30 فريقا بمجال المهارات الفردية للكلور، كما أنه من المقرر اليوم الانتهاء من منافسات المهارات العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة والتى يشارك بها 16 فريقا، وكذلك منافسات المهارات الفردية للسيبيا والتى يشارك بها 16 فريقا.
وأشار اللواء احمد أبو حساب مستشار الشركة لشئون السلامة والصحة المهنية، أنه تجرى خلال هذا الأسبوع منافسات التعامل مع الحريق والتى تبحث كيفية التعامل الامن مع نشوب حريق محتمل بأحد مواقع العمل وأنه يشارك بها 18 فريقا يمثلون الديوان العام وقطاع المعامل وفرع البلينا وفرع مياه سوهاج وفرع المراغة وفرع مياه طما وأمن الديوان وورشة العدادات وفرع جرجا وفرع المنشاة وفرع طهطا وفرع مياه أخميم وفرع دار السلام وفرع صرف صحى طما وفرع جهينة وفرع ساقلتة وفرع صرف صحى سوهاج وفرع صرف صحى لأخميم وأن جميع فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى 6 سبتمبر من الشهر القادم.
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