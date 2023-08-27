بدء مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بسوهاج للتعامل مع نشوب الحرائق

سوهاج - عمرو خلف

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، فعاليات الأسبوع الثالث من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى تشمل 8 مجالات وهى التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم والمهارات الفردية للكلور ومحترفى التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بأمان داخل الاماكن المغلقة والمهارات الفردية للسيبيا ومحترفى العمل بأمان داخل الاماكن المغلقة والتعامل مع الحريق، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.