اليابان: تركيز "التريتيوم" فى مياه البحر أقل من المعدل القابل للرصد بفوكوشيما

أ.ش.أ

أعلنت وزارة البيئة اليابانية اليوم الأحد، أن تركيز عنصر التريتيوم فى مياه البحر كان أقل من المعدل القابل للرصد فى كافة نقاط المراقبة، وذلك فى أعقاب بدء اليابان تصريف مياه تبريد مفاعل "فوكوشيما" النووى فى البحر.

وأوضحت وزارة البيئة أنه تم جمع عينات من 11 موقعا الجمعة بعد يوم من بدء تصريف المياه، مشيرة إلى أن جميع العينات احتوت على مستويات تركيز أقل من 10 بيكريل لكل لتر وهو المستوى القابل للرصد عبر الفحص.

وتابعت الوزارة أن أحد المواقع على الأقل يبعد بأربعين كيلومترا عن منفذ تصريف المياه، وأنها ستستمر فى إجراء المزيد من الفحوصات المفصلة ومراقبة مياه البحر بشكل أسبوعى، وذلك حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه).

من جانبه، أكد وزير البيئة نيشيمورا أكيهيرو مجددا على تصريحاته حول أمان مياه مفاعل "فوكوشيما" وأنها ليس لها أى تأثير ضار على صحة الإنسان أو سلامة البيئة.