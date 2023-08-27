اليوم السابع
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المفتي يستقبل نظيره الفيدرالي لماليزيا لبحث تعزيز التعاون في تدريب المفتين

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:50 م
المفتي يستقبل نظيره الفيدرالي لماليزيا لبحث تعزيز التعاون في تدريب المفتين الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور لقمان عبد الله المفتي الفيدرالي لماليزيا
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور لقمان عبد الله، المفتي الفيدرالي لماليزيا، لتعزيز التعاون الإفتائي، وخاصة في مجال تدريب المفتين. 
 
جاءت الزيارة على هامش افتتاح المفتي للدورة التدريبية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية لعدد من المفتين الماليزيين في الفترة من 27 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023، وذلك في إطار البرامج التدريبية التي تعقدها الدار لتدريب المفتين وتأهيلهم. 
 
واستعرض المفتي خلال اللقاء، البرامج التدريبية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية، والتي تساهم في ضبط بوصلة الفتوى وتقديم صحيح الدين للناس، وتأهيل الأئمة والمفتين داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، تعمل على استقرار المجتمعات، موضحًا اهتمام الدار بإنشاء إدارة مخصصة لتدريب المفتين، يتوافد عليها عدد كبير من مختلف دول العالم للتدريب. 
 
كما استعرض المفتي عددًا من الآليات التي اعتمدتها دار الإفتاء المصرية للتعليم والتدريب، مشيرًا إلى توسُّع الدار في إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائي ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، مشيرًا إلى عناية الدار بعقد برامج تستهدف التدريب على مهارات الإفتاء، والتدريب على مكافحة الأفكار المتطرفة، ومواجهة الإلحاد والشبهات. 
 
من جانبه أثنى الدكتور لقمان عبد الله المفتي الفيدرالي لماليزيا، على الاستفادة الكبيرة من البرامج التدريبية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية، موجهًا الشكر لمفتي الجمهورية لجهود دار الإفتاء المصرية في تدريب المفتين الماليزيين، مبديًا تطلعه لمزيد من التعاون مع دار الإفتاء وزيادة عدد المتدربين الماليزيين، خاصة في مجال تدريب المفتين والاستفادة من إصدارات الدار ومنتجاتها العلمية. 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 


مفتي الجمهورية

دار الإفتاء

المفتي الفيدرالي لماليزيا



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