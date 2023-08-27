اليوم السابع
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المرور تحرر 83 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:29 م
المرور تحرر 83 ألف مخالفة خلال 24 ساعة حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (83695) مخالفة مرورية متنوعة بينها(25924)  مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (859) مخالفة السير بدون تراخيص، و (9) مخالفات دراجات نارية، و     (28) مخالفة موقف عشوائى، و(1845) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(9) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


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