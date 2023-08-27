اليوم السابع
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المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخ المجمع

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:22 م
المركز الإعلامي بـ"البحوث الإسلامية" ينشر فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخ المجمع مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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نشر المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فيلمًا تسجيليًا يحكي تاريخ المجمع منذ نشأته في عام 1961م ومراحل تطوره حتى الآن.
 
ويناقش الفيلم الذي يستعرض جهود هذا القطاع المهم من قطاعات الأزهر الشريف الدور العلمي والدعوي للمجمع على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى مهام ومسئوليات الأمانات المساعدة به والإدارات العامة، وما يقدمه المجمع من خدمات سواء للجمهور العام أم للمتخصصين في العلوم المختلفة.
 
كما يلقي الفيلم الضوء على لجانه العلمية المتخصصة ودور وعاظه وواعظاته في تحقيق رسالة الأزهر الشريف التي عني بها على مرّ الأزمنة والتاريخ، ويمكن مشاهدة الفيلم كاملًا من خلال الدخول على الرابط الآتي:
 
 
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

البحوث الاسلامية

تاريخ الازهر



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