اليوم السابع
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القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من (مودة) لتوعية المقبلين على الزواج

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:36 م
القوات المسلحة تنظم المرحلة الثانية من (مودة) لتوعية المقبلين على الزواج القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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انطلاقًا من حرص القوات المسلحة على استمرار تفعيل دورها التوعوى لأبنائها خلال فترة تجنيدهم بما يسهم فى الارتقاء بمستوياتهم الثقافية والمعرفية التى تمكنهم من القدرة على التعامل الأمثل مع حياتهم الاجتماعية بعد انتهاء فترة تأديتهم الواجب الوطنى، تم تنظيم المرحلة الثانية من حملة (مودة) لتوعية الشباب المقبل على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك من خلال عقد العديد من لقاءات التوعية والزيارات الميدانية بمراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة.

ويهدف البرنامج إلى توعية أفراد القوات المسلحة بالخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وتعريفهم بأسس وأساليب تكوين أسرة مستقرة والتعامل مع كافة المشكلات التى قد تواجههم فى المستقبل للحفاظ على القيم المجتمعية والروابط الأسرية بما يسهم فى حفظ واستقرار المجتمع المصرى.

 


موده

القوات المسلحه

الجيش المصرى

زيارات ميدانية



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