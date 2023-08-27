القبض على قاتل أسامة بن لادن الأمريكي فى تكساس بتهمة الاعتداء الجسدى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك بوست إن جندي روبرت أونيل، الجندي السابق بفرقة سيلز التابعة للبحرية الأمريكية، والذى يزعم أنه قتل أسامة بن لادن، قد تم القبض عليه فى تكساس يوم الأربعاء الماضى.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد تم احتجاز أونيل البالغ من العمر 47 عاما فى فريسكو، ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسدى من الدرجة الأولى وتهمة السكر العام من الدرجة الثالثة، على الرغم من أن وثائق السجن سجلت تهمة الاعتداء فقط.

ورفضت شرطة فريسكو كشف المزيد من المعلومات عن الأمر، وتم طلاق سراح أونيل فى نفس اليوم بكفالة 3500 دولار.

وكان أونيل قد حظى بشهرة واسعة بعد أن نسب لنفسه إطلاق الرصاصات التي قضت على زعيم تنظيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن فى غارة سرية فى عام 2011.

وسرد أونيل القصة فى مذكراته الصادرة عام 2011 تحت عنوان "المشغل"، إلا أن حكومة الولايات المتحدة لم تؤكد أو تنفى القصة على الإطلاق.

ولم تكن الواقعة الأخيرة والاتهام بالاعتداء هي الأزمة الوحيدة لأونيل. ففي عام 2016، واجه اتهامات لقيادته تحت تأثير الكحول فى مونتانا قبل أن يتم إسقاط الاتهامات ضده.