اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 08:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

القبض على "طفل مسلح" حاول سرقة سيارة فى وضح النهار بواشنطن

الأحد، 27 أغسطس 2023 08:15 م
القبض على "طفل مسلح" حاول سرقة سيارة فى وضح النهار بواشنطن الشرطة الأمريكية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفل مسلح يبلغ من العمر 12 عاما، بعد محاولته سرقة سيارة فى واشنطن بوضح النهار، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
 
وقالت إدارة شرطة العاصمة فى بيان صحفي، الأحد، أن الحادث وقع عند تقاطع شارع مارتن لوثر كينج جونيور وشارع يو جنوب شرقى العاصمة.
 
وأفادت امرأة أن أحدا اقترب منها وطلب مفاتيحها، وكان لديه شيء في حزام خصره يشبه السلاح النارى، وقالت الشرطة إن المشتبه به فر من مكان الحادث سيرا على الأقدام، بعد أن رفضت صاحبة السيارة تسليمه المفاتيح.
 
وفى مقابلة مع قناة "فوكس 5 دى سى"، قالت صاحبة السيارة التى لم تكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، إنها أوقفت سيارتها وفكّت حزام الأمان وخرجت منها متجهة إلى مطعم، عندها اقترب منها الطفل طالبا مفاتيح السيارة، إلا أنه أصيب بالذهول بعد رفضها لطلبه.
 
وقالت الشرطة إن الضباط الذين استجابوا للحادث احتجزوا المشتبه به بعد وقت قصير، واكتشفوا أن كان يحمل سلاحا ناريا، ولم تحدد الشرطة هوية المشتبه به بالاسم بسبب عمره.

أمريكا

واشنطن

الشرطة الأمريكية

سرقة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة