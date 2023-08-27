اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 07:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن الفيدرالي الأمريكي: يواصل التشديد لحين تباطؤ التضخم

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:50 م
القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن الفيدرالي الأمريكي: يواصل التشديد لحين تباطؤ التضخم الفيدرالى الامريكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستمر الفيدرالي الأمريكي على مسار رفع الفائدة، ولكن بوتيرة أكثر هدوءاً، حيث إن البنك الذي يضع السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم أكد تمسكه بهدفه الرامي إلى العودة بالتضخم إلى مستوى الـ2%. 
 
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الفيدرالي الأمريكي يواصل التشديد النقدي إلى حين تباطؤ التضخم بشكل مستدام".
 
جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أكد أن استمرار التشديد النقدي أمر لابد منه حتى التأكد من أن التضخم يتباطأ بشكل مستدام، حيث شدد على أن البنك شدد السياسة النقدية بشكل كبير خلال العام الماضي رغم أن التضخم انخفض من ذروته وهو تطور جيد. 
 
باول أعرب عن استعداد الفيدرالي الأمريكي لرفع معدلات الفائدة بشكل أكبر إذا تطلب الأمر ذلك، كما كشف عن عزم المصري المركزي المحافظة على مستويات الفائدة المرتفعة حتى يتراجع التضخم إلى مستوى المستهدف. 
 
وأكد التقرير، أن مستويات الفائدة الحالية قادرة على تقييد الاقتصاد وتهدئة وتيرة النمو والتوظيف والتضخم، وفقا للتصريحات التي أدلى بها جيروم باول بعد اجتماع يوليو الذي شهد رفع الفائدة 25 نقطة أساس.
 

الفيدرالى الامريكى

البنوك

التضخم

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة