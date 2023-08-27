اليوم السابع
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الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث" غدا

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:24 م
الصين تعقد منتدى "السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث" غدا علم الصين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أن الصين ستعقد منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث، في الفترة من الغد الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، وحتى 2 سبتمبر المقبل.
 
وأشارت في بيان لها، إلى أن "المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين وزارتي الدفاع في الصين والدول الأفريقية، ولعب دور نشط في بناء مجتمع صيني أفريقي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
 
وسيلقي عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني، لي شانغ فو، كلمة رئيسية في المنتدى، بحسب البيان.
 
وكان منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثاني عقد في شهر يوليو الماضي، وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج، في رسالة تهنئه له وقتها، إن "الصين عملت دائما على تطوير العلاقات مع أفريقيا، مع الالتزام بالتمسك بالصالح العام في السعي لتحقيق المصالح المشتركة واتباع مبادئ الإخلاص والبراجماتية والتقارب وحسن النية"، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع أصدقائها الأفارقة للالتزام برؤية الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام.
 
كما شدد الرئيس الصيني في رسالة تهنئته، أن "الصين ستعمل مع أفريقيا لحماية النظام الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة، والتمسك بالنزاهة والعدالة الدوليتين، وتعزيز تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، وبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد".
 
 

منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث

وزارة الدفاع الصينية

الصين

اخبار افريقيا

الرئيس الصيني

عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني



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