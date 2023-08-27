الشرطة البريطانية ترفع حالة التأهب القصوى بعد "اختراق أمنى مروع" لبيانات ضباط

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شرطة العاصمة البريطانية فى حالة تأهب قصوى بعد اختراق أمنى يتعلق بنظام تكنولوجيا المعلومات وصف بالـ"مروع"، لبيانات تتعلق بأسماء ورتب وصور ضباط يمكن أن تحدث ""أضرارًا لا تحصى إذا وقعت في الأيدي الخطأ".

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تعمل مع الشركة التي حدث فيها الاختراق لفهم حجم الحادث، لكنها قالت إن أي بيانات مسربة يمكن أن تحدث "أضرارًا لا تحصى". وقال متحدث باسم شرطة العاصمة إن أي تسرب محتمل "سيسبب للزملاء قلقًا وغضبًا لا يصدقان".

وقالت القوة إن الشركة المعنية لديها الأسماء والرتب والصور ومستويات التدقيق وأرقام الرواتب للضباط والموظفين، لكنها لم تحتفظ بمعلومات شخصية مثل العناوين أو أرقام الهواتف أو التفاصيل المالية. ولم يتمكن متحدث باسم القوة من تحديد موعد حدوث الاختراق أو عدد الأفراد الذين قد يتأثرون.

وقال ريك بريور، نائب رئيس الشرطة: "إن ضباط شرطة العاصمة – بينما نتحدث – يخرجون إلى شوارع لندن للقيام ببعض الأدوار الأكثر صعوبة وخطورة التي يمكن تخيلها للقبض على المجرمين والحفاظ على سلامة الجمهور. إن احتمال تسرب تفاصيلهم الشخصية إلى المجال العام بهذه الطريقة - ليراها الجميع - سوف يسبب قلقًا وغضبًا لا يصدقان للزملاء. نحن نشاطر هذا الشعور بالغضب... هذا خرق أمني مذهل ما كان ينبغي أن يحدث أبدًا."

وأضاف: "بالنظر إلى الأدوار التي نطلب من زملائنا القيام بها، كان ينبغي وضع ضمانات وضوابط وتوازنات كبيرة لحماية هذه المعلومات الشخصية القيمة التي، إذا وقعت في الأيدي الخطأ، يمكن أن تسبب أضرارًا لا تحصى.

وأضاف قائلا "إن الرجال والنساء الذين أمثلهم يشعرون بالاشمئزاز بشكل مبرر من هذا الانتهاك. سنعمل مع القوة للتخفيف من المخاطر التي قد يشكلها هذا الكشف على زملائنا. وسيتم محاسبة المسئول على ما حدث. إن ضباط الشرطة الشجعان لدينا - الذين يتخلون عن الكثير للقيام بهذه المهمة - يستحقون أفضل بكثير."

ونتيجة لذلك، اتخذت شرطة العاصمة "تدابير أمنية" وتم إبلاغ الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بالأمر، في حين أبلغ مكتب مفوض المعلومات (ICO).