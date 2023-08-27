السجن المشدد 6 سنوات لديلر الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً، كما أحرز سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد 21 لفافة ورقية تحوى كلا منهن جوهر الهيروين المخدر، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كتر ، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.