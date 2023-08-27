الرئيس النيجيري يلتقي بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي في بيان، إن تينوبو قبِل الدعوة التي سلمتها مبعوثة الرئاسة الأميركية ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية مولي فيي.



ومن المرجح أن يناقش الرئيسان الوضع في النيجر إذ يعمل تينوبو، الذي يرأس حالياً المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مع زعماء دول أخرى في غرب القارة لإيجاد حل بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.



ودعا تينوبو، الذي شرع في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في نيجيريا منذ عقود، إلى زيادة الاستثمارات الأميركية في بلاده، وتعزيز التعاون للدفاع عن الديمقراطية في غرب إفريقيا وسط تزايد الانقلابات في المنطقة.