اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 01:02 م
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الرئيس العراقى يؤكد الدعم الدائم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:00 م
الرئيس العراقى يؤكد الدعم الدائم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد
كتب أحمد جمعة

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد، موقف بلاده الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأشار الرئيس العراقي- خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل- إلى أهمية العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وضرورة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، موضحا موقف العراق الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على ترابه الوطني، وبما يحقق السلام العادل.

من جانبه، قدّم السفير الفلسطيني شكره وتقديره للرئيس العراقي، مبينًا أهمية دور العراق في دعم فلسطين وحقوق شعبها، مؤكدا حرص بلاده حكومة وشعباً على استمرار التعاون مع العراق في شتى المجالات.

 

 


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