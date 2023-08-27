اليوم السابع
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الأحد، 27 أغسطس 2023 02:36 م
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الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:29 م
الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

رئاسة الجمهورية

مولدوفا



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