الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
الرئيس السيسي يهنئ رئيسة جمهورية مولدوفا بذكرى يوم الاستقلالالأحد، 27 أغسطس 2023 01:29 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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