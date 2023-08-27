اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 08:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يوجه بمنح حوافز للمشروعات الصناعية: إعفاء من جميع الضرائب

الأحد، 27 أغسطس 2023 08:20 م
الرئيس السيسى يوجه بمنح حوافز للمشروعات الصناعية: إعفاء من جميع الضرائب الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
 
ووجه الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات. 
 
 
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.

الرئيس السيسى

عاجل

رئيس مجلس الوزراء

قرارات الرئيس

قرارات السيسي

الاعفاء من الضرائب

اعفاء المشروعات من الضرائب

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمقر الحكومة فى العلمين الجديدة.. مدبولي: ندعم جهود الجهاز في زيادة حجم المشروعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

الأحد، 27 أغسطس 2023 06:41 م

الرئيس السيسى يتابع زيارة الإعلاميين لـ"توشكى الخير" هاتفيا ويؤكد: جزء بسيط مما تفعله الدولة.. والتنمية موجودة في كل شبر بمصر.. والإعلاميون يوجهون الشكر للرئيس ويشيدون بحرصه على متابعة الزيارة والاستماع لآرائهم

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:15 م

الرئيس السيسى يتابع "هاتفيا" زيارة الإعلاميين لمشروع توشكى الخير

الأحد، 27 أغسطس 2023 05:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة