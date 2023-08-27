اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 02:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الروسية: التصدي لـ18 هجوما ومقتل 700 عسكري أوكراني

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:09 م
الدفاع الروسية: التصدي لـ18 هجوما ومقتل 700 عسكري أوكراني الجيش الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم الأحد التصدي ل 18 هجوما أوكرانيا على محاور مختلفة للقتال خلال ال 24 ساعة الماضية ، مؤكدة أن خسائر قوات كييف بلغت نحو 700 عسكري.


وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، إن قواتها نجحت في إسقاط 37 مسيرة أوكرانية على محاور القتال فضلا عن تدمير مستودع للذخيرة الأوكراني في جمهورية دونيتسك .


وأضافت أن قوات الدفاع الجوية نجحت في إحباط هجوم إرهابي جديد باستخدام مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعتي بريانسك كورسك .


وفي نفس السياق ، أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود مقتل شخص في قصف أوكراني .


وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الأحد، أن نظام كييف يحاول صرف الانتباه عن فشل ما يسميه الهجوم المضاد عبر توجيه ضربات ضد الأهداف المدنية في روسيا .


روسيا

الدفاع الروسية

أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية

روسيا وأوكرانيا

الجيش الروسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة