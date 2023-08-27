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الداخلية العراقية تتخذ إجراءات للحد من جرائم الاتجار بالبشر

الأحد، 27 أغسطس 2023 04:00 ص
الداخلية العراقية تتخذ إجراءات للحد من جرائم الاتجار بالبشر الأمن العراقى
أحمد علوى

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أكدت وزارة الداخلية العراقية، السبت، أن تعاونها مع المستشفيات أسهم فى انخفاض جرائم الاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات للحد من جرائم الاتجار بالبشر، منها ربط مديرية مكافحة الاتجار بالبشر بوكالة الاستخبارات، التي أدت إلى ارتفاع نسب عملياتها، وكانت لها نشاطات ملحوظة لمكافحة الاتجار بالبشر".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً مع المراكز الصحية التي تقوم بهذا نوع من النشاطات، كاستبدال الأعضاء البشرية وزراعتها"، موضحاً أن "التعاون مع المستشفيات أسهم فى خفض جرائم الاتجار بالبشر".

وأكد المحنا أنه تم "ضبط عصابات مختصة بجرائم الاتجار بالبشر في بغداد وبعض المحافظات وفي إقليم كردستان أيضاً".

 


العراق

الداخلية العراقية

الاتجار فى البشر

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