"الحج" للمعتمرين: تأكدوا من تفاصيل البرنامج والخدمات قبل الدفع

كتبت ـ إيمان حنا

دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوار، إلى التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع.

وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".

وشددت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوار.