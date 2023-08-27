اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"الحج" للمعتمرين: تأكدوا من تفاصيل البرنامج والخدمات قبل الدفع

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:28 ص
"الحج" للمعتمرين: تأكدوا من تفاصيل البرنامج والخدمات قبل الدفع الحج والعمرة - أرشيفية
كتبت ـ إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، تحت وسم #حقوق_المعتمرين_والزوار، إلى التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدّمة قبل إتمام عملية الدفع.

وحثّت الوزارة ،عبر حسابها على "إكس" -"تويتر" سابقاً- ضيوف الرحمن، على حفظ حقوقهم واتباع 3 خطوات قبل الدفع، وهي: "الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة ، والموافقة على تفاصيل البرنامج، والدفع بعد التأكد".

وشددت "الحج" على أن شركة العمرة أو وكيلها ملزمان بالإفصاح عن المعلومات اللازمة التي تمثل حقاً من حقوق المعتمرين والزوار.

 

 

 


العمرة

المعتمرين

الحج والعمرة

اخبار العمرة



الموضوعات المتعلقة

عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: أسعار الموسم الحالى ستكون أفضل من العام الماضى

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:33 م

"البحوث الإسلامية" يعلن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام 1444هـ

الإثنين، 21 أغسطس 2023 08:04 م

تحذير من وزارة الحج والعمرة بالسعودية للمعتمرين من الخارج

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:37 ص

الحج والعمرة السعودية: أكثر من 580 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

السبت، 22 يوليو 2023 11:17 ص

"الحج والعمرة": أكثر من 16 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية بالمدينة المنورة خلال أسبوع

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة