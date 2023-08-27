اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 11:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 4 أجانب عبر الحدود

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:20 م
الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل 4 أجانب عبر الحدود الجيش الأردنى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فى الجيش الأردنى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، محاولة تسلل أربعة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية الأوزبكية واثنان من الجنسية الكازاخستانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وصرح مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة، بأن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك وألقت القبض عليهم، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني، سيتعامل بكل قوة وحزم مع أى عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطنى الأردني.

وسبق أن أحبط الجيش الأردني، العديد من عمليات التسلل على حدود البلاد، ومطلع أغسطس الجاري، تمكنت القوات الأردنية من إحباط محاولة تسلل شخص من الطرف الآخر إلى داخل الأراضى الأردنية بطريقة غير مشروعة.

وفى 16 أغسطس الجاري، أعلن مصدر عسكرى أن الجيش الأردنى أحبط محاولة تسلل 7 أشخاص، فى المنطقة العسكرية الجنوبية.

 


الجيش الأردنى

الأردن

أخبار الأردن

تسلل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة