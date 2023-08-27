اليوم السابع
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"الجوازات" تخصص أماكن لكبار السن والحالات الإنسانية

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:39 م
"الجوازات" تخصص أماكن لكبار السن والحالات الإنسانية خدمه كبار السن ـ ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية برئاسة اللواء دكتور محمود محمد قمرة مساعد وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.. وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كل التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

 

 

 


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