اليوم السابع
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لأعضاء هيئة التدريس..

الثلاثاء.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:57 ص
الثلاثاء.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل عن آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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تنظم جامعة حلوان ورشة عمل عن آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور اشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأعلنت جامعة حلوان،  ان ذلك يأتى تفعيلا للتعاون المشترك بين جامعة حلوان ومؤسسة هانس زايدل الألمانية في مجال أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة، وانطلاقا من حرص الجامعة على التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينعكس بدوره على تمكينهم من أداء أنشطتهم المختلفة بكفاءة.
 
 
وتعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجار.

جامعة حلوان

السيد قنديل

اخبار مصر

الاشخاص ذوى الاعاقة

التعليم العالى



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