التعليم: الكنترولات تنتهى من إبلاغ الطلاب الحاصلين على درجات بعد التظلم

كتب محمود طه حسين

قال شادى زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذى قدم تظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول وكان يستحق درجات تم التواصل معه بالفعل من خلال الكنترول وإبلاغه بالدرجات الزيادة، موضحا أن نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجات في التظلمات ضئيلة، وهذا الأمر يرجع إلى دقة التصحيح الإلكتروني الذى تم العام الحالي بأعلى درجة من درجات الدقة والكفاءة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم أيضا إبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات بأسماء ودرجات الطلاب الذين استحقوا زيادة فى درجاتهم بعد التظلم.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من استحقوا درجات زيادة سيتم رد المبالغ التى تم سدادها كرسوم تظلم، موضحة: أن من حق الطالب الذى استحق درجات زيادة أن يلتحق بالكلية المناسبة لمجموعه الكلى، ومن حقه طلب تعديل الرغبة للنقل من كلية لكلية وفق مجموع درجاته الكلى.