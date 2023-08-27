اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 01:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: الكنترولات تنتهى من إبلاغ الطلاب الحاصلين على درجات بعد التظلم

الأحد، 27 أغسطس 2023 12:00 ص
التعليم: الكنترولات تنتهى من إبلاغ الطلاب الحاصلين على درجات بعد التظلم طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال شادى زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الطالب الذى قدم تظلم على نتيجة الثانوية العامة دور أول وكان يستحق درجات تم التواصل معه بالفعل من خلال الكنترول وإبلاغه بالدرجات الزيادة، موضحا أن  نسبة الطلاب الذين حصلوا على درجات في التظلمات ضئيلة، وهذا الأمر يرجع إلى دقة التصحيح الإلكتروني الذى تم العام الحالي بأعلى درجة من درجات الدقة والكفاءة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم أيضا إبلاغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات بأسماء ودرجات الطلاب الذين استحقوا زيادة فى درجاتهم بعد التظلم.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من استحقوا درجات زيادة سيتم رد المبالغ التى تم سدادها كرسوم تظلم، موضحة: أن من حق الطالب الذى استحق درجات زيادة أن يلتحق بالكلية المناسبة لمجموعه الكلى، ومن حقه طلب تعديل الرغبة للنقل من كلية لكلية وفق مجموع درجاته الكلى.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان

اخبار مصر

تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة دور ثان

نشر أسئلة امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانويه العامه دور ثان

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

محافظ بني سويف يعتمد ترقية 7139 معلمًا بعد قرارات وزير التربية والتعليم

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:34 م

119 ألف طالب يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة السبت .. البداية باللغة العربية والدين.. التربية والتعليم: جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب ويسمح فقط لمن رسب فى مادتين فأقل بأداء الاختبارات

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:00 م

المحكمة الإدارية ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 09:57 م

"التربية والتعليم" تعقد اختبارات القبول بمدارس المتفوقين..وتؤكد: اختبار الاستعداد بأسئلة متحررة يشمل العلوم والرياضيات والإنجليزية والذكاء ودرجات الطالب تحدد قبوله من عدمه..والوزير: اهتمام كبير بمدارس المتفوقين

الأحد، 13 أغسطس 2023 08:00 ص

إقبال كثيف على التحويل من التربية والتعليم للمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ

الخميس، 10 أغسطس 2023 02:40 م

تعرف على إجراءات مديرية التربية والتعليم بالمنيا الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء

الأحد، 06 أغسطس 2023 07:00 ص

التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم تثمن جهود النشاط الرياضى بالمدرسة الفكرية بالهرم

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 05:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة