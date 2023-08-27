التعليم: اختيار المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم بشفافية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختيار الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم وفق آليات محكمة وضوابط صارمة سواء من قبل الوزارة أو الشريك الصناعى، مضيفة أن اجتياز الطالب الاختبارات التى يتم عقدها من قبل الوزارة شرط للقبول إضافة إلى اختبارات الشريك الصناعى والمقابلة الشخصية ومجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية، مضيفة أن كل هذه الضوابط تضمن اختيار وقبول طالب بكل شفافية دون محسوبية أو واسطة .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت خلال الفترة الماضية باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى مدارس بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطبيقها منذ 2018.

- تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والشريك الصناعى من القطاع الخاص والعام .

- وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لقرابة 52 مدرسة بمختلف المحافظات.

- تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- الدراسة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية يسدد الطالب الرسوم والمصروفات العادية.

- الطالب يحصل على تدريبات عملية يقدمها له الشريك الصناعى من شركات ومصانع والتى تتعاقد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم.

- تمنح الطالب دبلوم الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.

- الطلاب لهم حق الالتحاق بالكليات التكنولوجيا وأيضا كليات الهندسة بعد إجراء معادلة، كما يحصل الطالب على حوافز مادية أثناء فترة تدريبه كما يلتحق خريجى هذه المدارس للعمل لدى الشريك الصناعى، إضافة إلى تأهيل الطلاب على أعلى مستوى وخاصة فى اللغات والمهارات المهنية والفنية .

- تتكون المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهم: العلوم الأساسية والثقافية و العلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.