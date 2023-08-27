اليوم السابع
Ads
الأحد، 27 أغسطس 2023 02:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ويشترط اجتياز الاختبارات..

التعليم: اختيار المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم بشفافية

الأحد، 27 أغسطس 2023 01:00 ص
التعليم: اختيار المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم بشفافية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختيار الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم وفق آليات محكمة وضوابط صارمة سواء من قبل الوزارة أو الشريك الصناعى، مضيفة أن اجتياز الطالب الاختبارات التى يتم عقدها من قبل الوزارة شرط للقبول إضافة إلى اختبارات الشريك الصناعى والمقابلة الشخصية ومجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية، مضيفة أن كل هذه الضوابط تضمن اختيار وقبول طالب بكل شفافية دون محسوبية أو واسطة .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت خلال الفترة الماضية باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل 2023,2024، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى مدارس بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تطبيقها منذ 2018.

- تعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والشريك الصناعى من القطاع الخاص والعام .

- وصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لقرابة 52 مدرسة بمختلف المحافظات.

- تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- الدراسة فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية مجانية يسدد الطالب الرسوم والمصروفات العادية.

- الطالب يحصل على تدريبات عملية يقدمها له الشريك الصناعى من شركات ومصانع والتى تتعاقد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم.

- تمنح الطالب دبلوم الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب.

- الطلاب لهم حق الالتحاق بالكليات التكنولوجيا وأيضا كليات الهندسة بعد إجراء معادلة، كما يحصل الطالب على حوافز مادية أثناء فترة تدريبه كما يلتحق خريجى هذه المدارس للعمل لدى الشريك الصناعى، إضافة إلى تأهيل الطلاب على أعلى مستوى وخاصة فى اللغات والمهارات المهنية والفنية .

 - تتكون المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور أساسية وهم: العلوم الأساسية والثقافية و العلوم الفنية في مجال التخصص والتدريب العملي.


التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

أخبار مصر.. التعليم تعلن حاجتها لـ 400 معلم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 17 أغسطس 2023 01:45 م

التعليم تعلن حاجتها لـ 400 معلم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:35 ص

التعليم: دول أوروبية بدأت تطلب خريجين مصريين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الإثنين، 14 أغسطس 2023 10:18 م

التعليم: إطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مبادرة (ابدأ)

الإثنين، 14 أغسطس 2023 09:07 م

التعليم: مسارات جديدة وفرص عمل بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الإثنين، 24 يوليو 2023 12:00 ص

وزارة التربية والتعليم تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل.. ومجموع لا يقل عن 210 درجات للحاصلين على الشهادة الإعدادية أبرز الشروط.. والمميزات تشمل تدريبات عملية وشخصية وتخصصية

السبت، 22 يوليو 2023 07:00 ص

دليلك للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. كل ما تريد معرفته وشروط الالتحاق

الخميس، 20 يوليو 2023 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة