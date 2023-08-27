البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 18416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 22350 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 7712 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 3752 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 5512 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 5519 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمصرية للدواجن، والمنصورة للدواجن، والدلتا للسكر.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2500 سهم، 2668 سهم، 163 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 6.5 مليون سهم، 50 ألف سهم، 8344 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والبنك المصري الخليجي عدد 4.3 مليون سهم، 8037 سهم، 572.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والبنك المصري الخليجي عدد 56.3 ألف سهم، 160.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 4.4 مليون سهم.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم سيف محمود حسن جاب الله حسان عدد 2.8 مليون سهم بسعر 0.296 جنيه بقيمة إجمالية 821.2 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.64% إلى 5.07%، وتنفيذ الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

وفي سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 867.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 550.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 58%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 545.9 مليون جنيه مقارنة مع 211 مليون جنيه بنسبة نمو 158%.

وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 279.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 171.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 163%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 103.9 مليون جنيه مقارنة مع 35 مليون جنيه بنسبة نمو 297%.

وحققت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، إيرادات بلغت 308.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 121.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 134.2 مليون جنيه مقارنة مع 40.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الدلتا للتأمين، إيرادات بلغت 190.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 133.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 41.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 380.1 مليون جنيه مقارنة مع 235.3 مليون جنيه بنسبة نمو 61.5%.

في سياق آخر قالت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، إن المساهم الرئيسي وmtm packing، والمالك لنسبة 36.91%، تلقى عروض من مستثمرين محتملين للاستحواذ على كامل الحصة المملوكة للشركة، وذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، طالبين تمكين المشترين المحتملين من بدء أعمال الفحص النافي للجهالة.