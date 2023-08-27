اليوم السابع
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الاتحاد لعالمي للمواطن المصري بالخارج يعلن تأييده للرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة

الأحد، 27 أغسطس 2023 03:53 م
الاتحاد لعالمي للمواطن المصري بالخارج يعلن تأييده للرئيس السيسي بانتخابات الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود راغب

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أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج عن تأييده المطلق لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وأكد الاتحاد أن تأييده لترشح الرئيس السيسي إنما يأتي عن قناعة تامة في أنه الأولى في تولي هذا المنصب الرفيع لقيادة مصر في المرحلة المقبلة التي تشهد تطورات عالمية وإقليمية في حاجة إلى رئيس بمواصفات خاصة نؤمن أنها جميعا تتحقق في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 
ويرى الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن التأييد المطلق لترشح الرئيس السيسي والذي جاء بناء على رغبة وإيمان جميع أعضاء الاتحاد في كافة أفرعه المنتشرة في عديد دول العالم وفي كافة القارات وذلك للحفاظ على النجاحات التي حققها الرئيس في كافة المجالات الحياتية وعلى جميع المحاور وفي كل الملفات: الداخلية منها والخارجية على مدار الولايتين السابقتين والتي كانت نتيجة أداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيهما هذه النقلة النوعية للدولة المصرية لتضع قدما في العالم المتقدم، هذا الذي لم يكن ليحدث لولا تلك الشجاعة الهائلة التي يتحلى بها الرئيس من ناحية ولولا تلك الرؤية الصائية والخطط الناجعة التي عمل ويعمل الرئيس على تحقيقها. 
 
وتابع الاتحاد فى بيان لها : إننا في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج نثمن كثيرا تلك الإنجازات التي تحققت في ظل ظروف من الصعوبة بمكان على المستوى الدولي مرة والإقليمي أخرى حيث جاءت النتيجة مذهلة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك بفضل وقوف الشعب صفا واحدا مع القيادة السياسية وابطال المؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في أبطال الجيش والشرطة هذا الذي كان له أكبر الأثر على التنمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية.
 
وأكد البيان : ولا يمكننا ألا ننظر بعين التقدير والاحترام لما تحقق على مستوى التنمية والبناء من خلال تلك المشروعات القومية العملاقة وهو ما أدى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة يشهد بها العدو قبل الصديق.. وإننا إذ نعلن دعمنا لإعادة انتخاب السيد الرئيس لولاية جديدة فذلك إيمانا وحرصا على تحقيق تطلعات شعبنا ومواصلة تحقيق المشروع السيساوي لنهضة الدولة المصرية ولكي تتمكن مصر من وضع كلتا قدميها في عالم يوم المتحضر ولكي تنظم نفسها في العالم المتقدم. 
 
ومن ناحيته قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج:  إننا كنا في غاية السعادة حينما أعلن جميع الأعضاء وكافة أفرع الاتحاد دعمها المطلق لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما عكس الوعي الكامل  لما يقوم به الرئيس ولنا يتم تحقيقه على أرض الواقع.
 
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بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا 

ومن جانبه توجه نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر لأعضاء الاتحاد مطالبا الجميع الاستعداد للمرحلة القادمة لعمل حملة في خارج مصر في كل دول العالم التي بها جاليات مصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
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نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري

 


المصريين فى الخارج

الاتحاد العالمى للمواطن المصري بالخارج

بهجت العبيدى

العبيدى

الانتخابات الرئاسيه



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