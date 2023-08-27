الأسطول الشمالى الروسى يجرى مناورات تحاكى صد سفن أجنبية بالقطب الشمالى

أ.ش.أ

أجرى الأسطول الشمالي الروسي، مناورات في بحر "بارنتس" تحاكي التصدي لسفن أجنبية غير مصرح لها.

وذكر الأسطول - في بيان أوردته اليوم الأحد قناة (روسيا اليوم) - أن التدريبات تتواصل منذ العاشر من أغسطس الجاري في المحيط المتجمد الشمالي.

وأضاف أن المدمرة "أدميرال كولاكوف" تشارك في تدريبات تحاكي صد سفينة تجاهلت تحذيرات القوات الروسية بالتوقف الفوري قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.

وأشار البيان إلى أن الأسطول الشمالي يعتزم إجراء المزيد من المناورات للدفاع عن السواحل الروسية في القطب الشمالي، وضمان سلامة الملاحة البحرية في المنطقة.