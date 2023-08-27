الأردن وأمريكا يؤكدان عمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

وبحث الصفدي وليف القضايا الإقليمية، وخصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكد الصفدي وليف الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، ومذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها المملكة والولايات المتحدة العام الماضي.

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لرفد العملية التنموية، ولمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه، وخاصة أزمات اللجوء.

من جانبها، ثمنت ليف الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.