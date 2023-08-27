اكتشف سمكة الشمس النادرة بعد ظهورها اليوم في الفنستون بمرسى علم.. صور وفيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

رصد مجموعة من الغواصين خلال رحلة غوص بالقرب من شواطئ مدينة مرسى علم ، وتحديدا بشعاب الفنستون "بيت القرش" سمكة الشمس العملاقة، حيث التقط السياح عدد من الصور والفيديوهات لها فى حالة ذهول كبيرة من السياح على حجمها التى يتخطى الـ 100 كيلو جرام .

تعرف سمكة الشمس باسم "مولا مولا" ، وهي من الأسماك النادر ظهورها حيث ظهرت العام الماضي مرتين على ساحل مدينة مرسى علم، إحداهما في منطقة شعاب الفينستون، والثانية في منطقة أبو دباب، ووزن سمكة الشمس العملاقة يصل إلى حوالي طن، وتعيش في المناطق المفتوحة من المحيطات والمياه الدافئة.

من جانبه قال الدكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، أن سمكة شمس المحيط تعرف أيضا باسم مولا مولا أو خفاقة البيض هي أثقل الأسماك العظمية وزناً، إذ يصل وزنها إلى ألف كيلوجرام، ويزيد طولها وهذا النوع من الأسماك يعيش في المياة المعتدلة والأستوائية حول العالم.

واضاف أن السمكة تبدو للوهلة الأولى كأن نصفها الخلفي مفقود لعدم امتلاكها الزعنفة الذيلية، أذ شكلها يشبهه رأس سمكة مع ذيل وجسمها مسطح افقياً، ويميل جلدها إلى اللون البني بينما قد يصل سمكه يصل إلى (15) سنتيمترا، وتمتاز السمكة بأن زعانفها الصدرية صغيرة ودائرية، وفمها صغير صعب الإغلاق، وعيونها صغيرة مقارنة بحجم جسمها، وأسنانها ملتحمة لتكوِن ما يشبه المنقار.

وأوضح ان تلك السمكة تتغذى على قناديل البحر بشكل رئيسى، بالإضافة إلي الكائنات البحرية سمكة الشمس من الأنواع البحرية تقضي حياتها كلها في المحيطات المفتوحة، ومن المرجح أنها تقضي معظم وقتها في المياه القريبة من السطح، وهي سمكة تعيش في طبقات أكثر دفئا من الماء في الليل، على عمق 12 إلى 50 مترًا ظهور سمكة “مولا مولا” من الأحداث النادرة، وهو دليل على سلامة البيئة البحرية، وهي من الأسماك المسالمة والتي لا تشكل خطر على الانسان.